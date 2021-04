Matrimonio a prima vista | Anticipazioni RealTime: una coppia esplode a cena. Santa e Salvo? No...

Matrimonio a prima vista resta una delle serie TV più seguite d'Italia. Ascolti importanti per il format di RealTime, disponibile in anticipo su Discovery Plus. La prossima puntata, la penultima di questa terza stagione, vedrà un altro confronto dai toni forti dopo quelli che si sono visti nelle precedenti settimane soprattutto fra Santa e Salvo.

Non saranno loro la coppia a litigare

Martina e Francesco convivono a Roma, Fabio torna in Italia dopo aver perso la fede, mentre Santa e Salvo rimangono in Sicilia. Poco prima dell'ultima settimana insieme le coppie si ritrovano come da copione per una serata di confronti. Una cena tutti assieme che, al contrario del WorkShop, non vedrà Santa e Salvo "scoppiare" evidentemente oramai logori e distanti, bensì Martina e Francesco. Sarà quest'ultimo, dopo settimane in cui aveva dato sfogo a tutta la sua pazienza per "placare" le sfuriate di ansia e paura di Martina, a sbottare a cena. Martina dal canto suo si alzerà e si ritroverà anche il cellulare chiuso in faccia. Come andrà a finire? Non resta che aspettare mercoledì, canale 31 del DGTV, con Matrimonio a prima vista.