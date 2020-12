Mattei: “La Lazio rischia un anno anonimo, ha sbagliato il mercato”

Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha commentato il momento della Lazio: "La Lazio sta pagando gli errori di un mercato che non ha modificato ed aiutato una squadra avanti con l'età. Non è la prima volta, negli ultimi 3 anni Tare ha sbagliato quasi tutti gli acquisti. Giocando tre volte a settimana, con l'impegno della Champions e con l'aggiunta degli infortuni, la logica conseguenza è una posizione anonima di classifica. Sarà dura, la Lazio rischia di vivere una stagione anonima, le altre big del campionato stanno facendo bene. C'è il rischio di un anno di transizione, con la chiusura di un ciclo ed un tecnico, Simone Inzaghi, destinato a lasciare. Più di questo dalla Lazio non credo possa ottenere. La Lazio ha perso molti punti in campionato perchè c'è stata la massima concentrazione sulla Champions, ora sarà dura recuperare perchè ci sono club più attrezzati".