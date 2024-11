Mattei non ha dubbi: "In questa Lazio riprenderei Milinkovic!" E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radiosei è intervenuto il giornalista di fede laziale Stefano Mattei, che ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio. Oltre a esprimersi sul rendimento di Rovella e Gila, ha lanciato anche la suggestione di un ritorno di Milinkovic-Savic e di Felipe Anderson. Questo è ciò che ha detto: "In questa Lazio riprenderei Milinkovic anche se è irragiungibile, ma la scelta di Anderson è forse più logica. Consiglierei a Rovella di prendere una giallo a Bologna per poi saltare Parma, prima del tour de force di partite successive. A proposito di Rovella, in generale, guardate cosa sta accadendo alla Juventus con gli infortuni di Bremer e Cabal. Ora sono costretti ad andare sul mercato in modo pesante. Questo per dire che la stagione è lunga, servirebbe un innesto in quella zona. Gila? Sbaglia nelle uscite durante il giro palla, se le può permettere quando si recupera palla e si riparte. Ricorda vagamente Bremer in marcatura”.