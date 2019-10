Mauri: "Lazio superiore al Rennes. E sul turnover..."

La Lazio è pronta per il prossimo impegno europeo: il Rennes arriva all'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Mauri: "Credo che il Rennes venga qua per fare la partita e fare risultato. La Lazio deve vincere dopo il ko col Cluj, al di là delle scelte di Inzaghi chiunque giocasse deve dimostrare la proprie caratteristiche, la propria identità. In ogni caso i giocatori della Lazio sono superiori a quelli francesi. Se non giocassero i tenori non ci sarebbe il solito fraseggio o il possesso palla. Andranno utilizzate caratteristiche diverse, andare sugli esterni e non per vie centrali, sfruttando soprattutto Immobile e Caicedo. Se dovessero giocare le seconde linee avrebbero una chance importante per dimostrare che sono potenziali titolari, credo sia questo l'intento di Inzaghi. E' un attestato di fiducia verso chi gioca meno, ora i giocatori dimostrino che Inzaghi farebbe bene a puntare su di loro. Troppi cambi contemporanei fanno perdere la qualità del gioco? Cambiarne tanti potrebbe non essere un errore, personalmente ritengo giusto cambiarne due-tre ogni domenica per avere sempre giocatori pronti. Capisco che i tecnici preferiscono i titolari, ma alla fine i risultati si ottengono nel lungo periodo e non nelle singole gare."

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LA NOTA DI DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE