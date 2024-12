Mauro: "Lazio realtà straordinaria! Napoli? Che ritrovi l'umiltà!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Una meravigliosa incertezza, speravamo di vedere un campionato così. C'è molto equilibrio. Ci sono due realtà straordinarie: l'Atalanta e la Lazio, stanno strameritando il posto che hanno in classifica attraverso la voglia di fare sempre un gol in più degli avversari, ma sanno anche soffrire e difendersi. Se l'Atalanta entra nell'ordine delle idee che ogni tanto si può anche difendere il risultato e non giocare sempre uno contro uno, può arrivare fino in fondo. E poi sono felicissimo per Baroni: ha fatto tanta gavetta. La sua squadra rispecchia com'era lui da giocatore: affidabile e credibile. Sono felice per lui, se lo merita, la Lazio fa un grande gioco. Anche la Fiorentina è una bela realtà. L'Inter è la migliore, dovrebbe venir fuori alla lunga". Così Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus e ora apprezzato commentatore, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sull'avvincente lotta scudetto, con cinque squadre in soli tre punti.

"Napoli ridimensionato dopo il ko di ieri? Credo sia un incidente di percorso", prosegue Mauro, che in carriera ha anche vestito le maglie di Catanzaro e Udinese, riporta Italpress. "Mi piacerebbe che Lukaku e Kvaratskhelia sfruttassero meglio le loro caratteristiche. Nelle difficoltà, i giocatori più importanti devono assumersi le responsabilità di risolverle. Kvara deve evitare di intestardirsi dribblando tre giocatori e ogni tanto deve andare in profondità senza palla, non deve prendere palla sempre sui piedi.Anche Lukaku deve farsi dare meno palla addosso. Ieri il Napoli è stato prevedibile ed è stato facile per la Lazio difendersi, è stato carente nei suoi due giocatori più importanti. Devono ritrovare umiltà".

