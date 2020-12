Media Company, svolta vicina: attese le firme entro fine gennaio

Dieci ore di riunione, andate in scena ieri in un hotel a Firenze, tra i sei uomini che compongono la task force per traghettare verso la Media Company il calcio italiano: Agnelli, De Laureentis, Fienga, Fenucci, Campoccia e De Siervo. La proposta della cordata Cvc – Advent – Fsi, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, è stata analizzata nel dettaglio, e con 1,7 miliardi di euro messi sul piatto la svolta è sempre più vicina. La volontà comune è sempre quella di creare una media company per cedere e distribuire i diritti tv, e realizzare highlights, interviste, serie tv e altri contenuti per valorizzare il valore del brand. La firma è prevista per fine gennaio e sarebbe una svolta per un sistema che ha subito 600 milioni di perdite a causa della pandemia.

DIRITTI – C'è tuttavia un altro nodo da sciogliere. Tra pochi giorni infatti, verrà emanata la sentenza sul caso Lega – Sky relativo al mancato pagamento dell'ultima rata dei diritti tv della stagione 19-20. I club spingono per liberarsi da questo tipo di sistema e iniziare a gestire in maniera autonoma lo spettacolo prodotto da loro stessi.

