Memorial Guerini, si chiude la prima edizione: la squadra vincitrice

Si è conclusa poche ore fa la prima edizione del Memorial Daniel Guerini, torneo giovanile organizzato in ricordo del giovane calciatore della Primavera della Lazio scomparso prematuramente più di un anno fa in un incidente stradale. A conquistare la coppa sono stati i ragazzi dello Spes Montesacro, società di Alberto Aquilani organizzatore del torneo, che hanno battuto in finale con un roboante 6-0 la Fiorentina. Al terzo posto si classifica il Torino che batte la Roma nella finalina. Alla premiazione presenti anche il cantante Ludwig e il terzino della Juventus Luca Pellegrini, oltre alla famiglia di Daniel. Di seguito alcuni scatti dell'ultimo giorno dell'evento.