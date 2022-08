Mertens, il messaggio d’amore per il Napoli: “Non è un addio, è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dries Mertens è al centro di questa sessione di mercato. La sua storia col Napoli dopo anni di passione sembra essere destinata a finire. Il belga si è preso un periodo di riflessione in cui sta valutando varie proposte per il futuro, era stato in precedenza anche accostato alla Lazio. Cosa gli riserverà il domani è tutto da scoprire, nel frattempo però ha voluto spendere alcuni minuti per rivolgere un sentito discorso a quello che ormai è il suo ex club e ai suoi tifosi. Queste le parole dell’attaccante nel videomessaggio postato su Instagram: “Cari napoletani, miei concittadini. Sapevo che un giorno questo momento sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile. Salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma la città e le persone rimarranno per sempre nel mio cuore. Sono orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà sempre un napoletano. Io non sono nato qui come lui, ma per nove anni Napoli è stata la mia terra e sarà parte del mio sangue. Per questo ho deciso di tenere la casa sul Golfo così posso tornare. Alla società, a tutti i miei colleghi, allenatori, tifosi, amici e ogni napoletano posso solo dire grazie. La mia partenza non è dipesa da me, ma per me non è un addio bensì solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti!”