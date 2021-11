Messi: "Doloroso l'addio al Barcellona. Sul mio ritiro..."

Il campione Lionel Messi ha rilasciato un'intervista a Sport per parlare del trasferimento al Paris Saint-Germain rivelando un retroscena sulla propria scelta: "Da quando sono arrivato mi sento come se conoscessi da tempo lo spogliatoio, perché conosco molti giocatori e ci sono persone che parlano spagnolo, rendendo l'adattamento più rapido. Quando sono venuto qui l'ho fatto per due motivi principali: il primo è perché ha una grande rosa, il secondo perché voglio vincere la Champions League".

BARCELLONA - "L'addio è stato molto doloroso. Già l'anno prima lo fu quando mandai il burofax ma almeno eravamo più o meno preparati. Stavolta è successo all'improvviso e avevamo inoltre deciso di restare a Barcellona".

FINE CARRIERA - "Non ci penso. Dopo quel che è successo, vivo alla giornata, anno per anno. Non so cosa farò al Mondiale o dopo il Mondiale. Il Pallone d'Oro? Non ci penso. Il premio più grande l'ho conseguito con la Seleccion. Dopo aver lottato così a lungo questo traguardo è stato il massimo. Il settimo Pallone d'Oro sarebbe una locura. Se non arriverà, non importa".