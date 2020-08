Messi, tifosi in rivolta contro Bartomeu e intanto il City...

La bomba esplosa è fragorosa e nessuno forse fino a poco tempo fa se la sarebbe mai aspettata. La notizia era nell'aria da giorni e ieri è arrivata la conferma: Leo Messi ha deciso di lasciare il Barcellona. L'argentino non crede più nel progetto e non vede le basi future per continuare questa storia d'amore che dura da una vita intera. I tifosi catalani non hanno fatto attendere la loro reazione e già dalla serata di ieri hanno manifestato contro il patron Bartomeu chiedendo le dimissioni.

TOTO SQUADRA - Come è giusto che sia è partito il lotto dei nomi della squadra che vedrà la pulce protagonista nella prossima stagione. In pole davanti a tutte c'è il Manchester City dove Leo rincontrerebbe il suo mentore Guardiola e che ha anche la capacità economica per acquistarlo. Dall'Italia si parla anche di Inter e di una pazza idea Juventus. Sul giocatore c'è anche il Psg.

