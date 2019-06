Meteo Roma e Lazio, arriva Lucifero: percepiti oltre 40 gradi!

Meteo Roma e Lazio che deve notificare l'arrivo dell'anticiclone africano Lucifero. Sfonderà sull'Italia fra la sera di giovedì e la mattinata di Venerdì, innalzando ancor di più le temperature. Dai 31°C di massima di questi giorni si passerà ai 35°C del fine settimana e soprattutto dell'inizio della successiva. Se sulle Isole Maggiori le punte saranno di 42-43 °C reali, nelle grandi città, fra cui appunti Roma, l'umidità e l'inquinamento renderanno quei 35 °C ancor più roventi. Percepiti dunque saranno 40-41 °C, e la notte s'inizierà veramente a non respirare visto che l'effetto Lucifero prevede nottate intorno ai 27-28 °C, dunque veramente calde. Quando si fermerà questo caldo? Al momento non è dato saperlo neanche nelle previsioni a lungo termine. Ergo: l'estate è veramente arrivata in tutta la sua forza.