Meteo Roma, il caldo dà tregua, minime sotto i 20°C: all'orizzonte pioggia

Meteo Roma che notifica un gran caldo oggi e per i prossimi giorni, sebbene meno intenso della settimana di fuoco appena trascorsa. Le massime, arrivate fino a 39-40 °c, sono tornate in limiti più accettabili, fra i 33 e i 34 °C. Buona notizia soprattutto dalle minime che in questa settimana, fra le nottate di mercoledì e venerdì, faticheranno a superare i 18-19 °C, consentendoci di riposare meglio. A lungo termine quello che ancora perplime è l'arrivo di una forte perturbazione carica di rovesci e temporali che dovrebbe scontrarsi con l'aria calda proveniente dalle Azzorre. Teatro dello scontro sarà soprattutto l'Europa Centrale, a parte dall'8-9 luglio. Le previsioni, per la giornata di martedì 9, parlano addirittura di possibili pioggie a rinfrescare il Nord e il Centro-Nord fino a Roma. Un Meteo quindi che regala la speranza anche per la prossima settimana di giornate meno roventi, con minime sotto i 20°c e massime mai oltre i 33° C.