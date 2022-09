Midtjylland - Lazio, Di Biagio: "Brutta battuta d'arresto, quattro gol regalati"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pesante passo falso della Lazio. Dopo la bella vittoria contro il Feyenoord all'esordio la compagine di Maurizio Sarri crolla in Danimarca prendendone 5 dal Midtjylland. Un ko pesante, che non compromette certo la qualificazione ma che spingerà il tecnico e la squadra a porsi molte domande. Questo il commmento di Di Biagio al termine della gara ai microfoni di Dazn: "Battuta d’arresto che non ci voleva per la Lazio. Ha regalato i primi quattro gol per errori individuali di reparto”.