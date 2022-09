Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Midtjylland - Lazio è una delle peggiori sconfitte della storia biancoceleste. Come riporta Paolo Opta su Twitter è la quarta volta che la squadra capitolina subisce almeno 5 gol in campo internazionale: la prima volta in Lens - Lazio 6-0 del 2 novembre 1977, poi Tenerife - Lazio 5-3 del 29 ottobre 1996 e Valencia -Lazio 5-2 del 5 aprile 2000.