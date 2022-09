Midtjylland - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Secondo appuntamento con l'Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria all'esordio contro il Feyenoord i biancocelesti saranno impegnati in Danimarca nella sfida contro il Midtjylland. Appuntamento fissato alla MCH Arena alle 18.45 di giovedì 15 settembre.

Per chi vorrà vedere la gara da casa sarà possibile seguire l'incontro in diretta televisiva sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K) e in streaming sulle app/piattaforme di Dazn, Now TV e Sky Go.