Midtjylland - Lazio, le probabili formazioni: possibile novità in attacco

Chi si ferma è perduto. Dopo la vittoria con l'Hellas Verona in campionato, la Lazio non ha tempo di far calare la tensione perché giovedì si torna in campo. I biancocelesti voleranno in Danimarca per affrontare il Midtjylland in Europa League. Sarri molto probabilmente opterà per il turnover a centrocampo rispetto alla partita di domenica, con il ritorno di Cataldi in mediana affiancato da Vecino e Luis Alberto. Può esserci una novità in attacco con Cancellieri che scalpita e spera nell'esordio dal primo minuto. A riposare dovrebbe essere Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI

MIDTJYLLAND (4-4-2): Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Sorensen, Evander, Dreyer, Isaksen; Kaba, Sisto. All.: Capellas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

