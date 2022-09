Midtjylland-Lazio, Sarri pronto a lanciare un tridente inedito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Meno uno al Midtjylland. Il cammino della Lazio in Europa League passa per la città di Herning, in Danimarca. Dopo la vittoria convincente in casa contro il Feyenoord, i biancocelesti se la vedranno con i danesi, reduci dalla sconfitta sul campo dello Sturm Graz. Obiettivo vittoria per Immobile e compagni che hanno l'obbligo di chiudere da primi nel girone per evitare lo spareggio con le retrocesse dalla Champions. Sarri studia l'undici ideale da mandare in campo con più di qualche novità. Il Comandante è pronto a lanciare il tridente inedito. Zaccagni e Pedro non si sono allenati e Cancellieri scalda i motori. L'ex Verona è pronto al suo debutto da titolare con Immobile, ovviamente al centro dell'attacco, e Felipe Anderon, che in questo caso verrebbe spostato a sinistra.