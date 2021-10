Mihajlovic e il precedente con Spalletti in Lazio - Sampdoria: "Lo feci esonerare"

Napoli - Bologna sarà anche la sfida tra due bravi allenatori come Luciano Spalletti e Sinisa Mihajlovic. Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico rossoblù ha ricordato un precedente tra i due. Era il 13 dicembre 1998, il serbo era in campo con la maglia della Lazio mentre Spalletti sedeva sulla panchina della Sampdoria. Il match finì con il risultato di 5-2 in favore dei biancocelesti grazie anche alla tripletta realizzata da Mihajlovic e costò il posto al suo avversario. "Lo conosco da tanti anni e una volta con una mia tripletta credo di averlo anche esonerato" ha confermato Sinisa.