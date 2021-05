Mihajlovic mette in guardia Mourinho: "Roma piazza esigente e difficile"

La notizia dell'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma ha fatto parecchio rumore. Anche Sinisa Mihajlovic, durante la conferenza stampa prima di Udinese - Bologna, ha parlato del ritorno del portoghese in Serie A: "Sono contento perché penso che Mourinho, come Ronaldo, faccia bene al calcio italiano. Ha carisma e carattere, Roma è una piazza difficile, vedremo cosa succederà. Gli servirà anche la squadra, sono i grandi giocatori a far diventare grandi gli allenatori. Dobbiamo fare i complimenti alla proprietà della Roma, nessuno se lo aspettava. Sono convinto che farà bene, possono anche lottare per lo scudetto ma deve essere gestita bene la piazza, molto esigente e difficile. Ha le carte in regola per riuscirci, ma sarà dura".