Milan, ancora differenziato per Tomori: e contro la Lazio…

È un giorno di festa in casa Milan dopo la vittoria in rimonta nel derby di ieri. La squadra di Pioli però non può abbassare la guardia ed è tornata subito in campo in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì 9 febbraio a San Siro. Allenamento di scarico per i protagonisti del derby della Madonnina, lavoro differenziato invece per Fikayo Tomori. Come riporta MilanNews.it, il difensore inglese ha svolto un programma atletico personalizzato a Milanello. L'ex Chelsea sta bene e sta recuperando al meglio dalla recente operazione al menisco, ma sarà difficile vederlo in campo contro i biancocelesti.