Milan, brutte notizie per Pioli: le condizioni di Tomori

Brutte notizie per il Milan e per Pioli. Fikayo Tomori ieri ha dovuto abbandonare il campo durante la gara contro il Genoa dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Secondo quanto riportato da SkySport il difensore avrebbe subito una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro e oggi pomeriggio sarà operato in artroscopia. Un brutto infortunio che costringerà il calciatore inglese a un lungo stop di circa un mese.

