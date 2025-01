Milan, Conceicao: "Ho Eriksson nel cuore. Con Inzaghi c'è rispetto e..."

Giorno di vigilia del derby di Milano. Domani Inter e Milan si affronteranno per la finale di Supercoppa Italiana a Riyad. In conferenza stampa il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha presentato la sfida soffermandosi anche sul suo rapporto con Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro e suo ex compagno ai tempi della Lazio con Eriksson. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Io ho rispetto per tutte le squadre con cui ho giocato. Mio figlio gioca nella Juve, il sentimento è uguale a prescindere dall'avversario: i sentimenti li ho per i miei giocatori, ho tanta voglia di preparare bene le cose, perché loro possano battere una squadra forte. È la cosa più importante che abbiamo in testa, la base deve essere la nostra ambizione. Ci sono due partite per vincere un titolo, abbiamo fatto un passo e dobbiamo fare l'altro: speriamo che vada bene, ma abbiamo fiducia".

"Ho avuto tanti bravi allenatori. Eriksson aveva una relazione fantastica con i giocatori, non l'ho visto mai arrabbiato, diventava rosso. Ho Sven nel cuore e tutti i giocatori di quella squadra. Ho avuto Sacchi e Malesani, amo l'Italia e la giudico la mia seconda casa perché sono arrivato da giovane e ho vissuto tempi meravigliosi. È un piacere e un onore essere arrivato in Italia ad allenare una squadra storica come il Milan".

"Inzaghi? Ci sono episodi che capitano in partita, c'è sempre rispetto: siamo uomini di calcio, abbiamo giocato insieme e ci vogliamo bene. Sarà mio amico sia prima che dopo la partita".