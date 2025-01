Milan, Conceicao: "Lottiamo per essere in Champions anche l'anno prossimo"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il ko contro la Juventus il Milan è chiamato a dare una risposta importante in Champions dove sarà impegnato nella sfida contro il Girona. Nella consueta conferenza stampa della vigilia mister Conceicao si è così espresso anche sulla lotta al quarto posto, oggi appannaggio della Lazio: "Essere nella miglior competizione per club al mondo è una motivazione grandissima e le grandi squadre, come il Milan, devono lavorare tutti gli anni per esserci. Stiamo lavorando per esserci anche l'anno prossimo. Per quest'anno cercheremo di mettere il Milan dove la storia dice che deve stare. Domani partita molto molto importante".