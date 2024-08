Milan, Fonseca stravolge la formazione contro la Lazio: fuori due top

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Quante sorprese in casa Milan in vista della sfida con la Lazio. Fonseca è pronto a stravolgere la formazione: tanti big sono in bilico. Stando alle prove degli ultimi due giorni, come raccontato da Sky Sport, il tecnico portoghese potrebbe lasciare fuori sia Theo Hernandez che Rafa Leao. Al loro posto Terracciano e Pulisic, che traslocherebbe a sinistra con Chukwueze sulla corsia opposta. Fofana spera in una maglia da titolare accanto a Reijnders, mentre per il ruolo di terzino destro Emerson Royal è in vantaggio su Calabria.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. All.: Fonseca.