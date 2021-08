Milan, Ibrahimovic a rischio per l'inizio di stagione: punta a rientrare con la Lazio

Brutte notizie in casa Milan per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese si porta ancora dietro gli strascichi dell'infortunio dello scorso 9 maggio quando durante Juventus-Milan era stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al ginocchio. Per lui niente finale di stagione e niente Europeo con la Svezia, ma a distanza di mesi la situazione non si è ancora del tutto risolta. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti Ibra rischia di dover saltare anche le prime due giornate del prossimo campionato in programma il 23 e il 29 agosto contro Sampdoria e Cagliari. L'attaccante, considerando anche la successiva pausa per le Nazionali, potrebbe essere non rischiato e recuperato direttamente per la terza giornata contro la Lazio prevista il 12 settembre.