Milan, incubo Maignan: non è ancora pronto, ecco quando torna

Non c'è pace per Mike Maignan. Il portiere del Milan sarebbe dovuto rientrare proprio in questa fase dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi eche non gli ha permesso di disputare il Mondiale con la Francia. Aveva messo nel mirino il match contro il Tottenham del 14 febbraio valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Più probabile che possa tornare sul prato verde nella sfida di ritorno a Londra in programma il prossimo 8 marzo. Un'assenza che si è fatta sentire visto che l'estremo difensore transalpino con le sue parate ha permesso ai rossoneri di poter conservare diversi punti.