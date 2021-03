Milan - Inter, assembramenti prima del derby: individuati e arrestati alcuni tifosi

Il calcio ai tempi del Covid non permette l'ingresso allo stadio dei tifosi che però non stanno facendo mancare il loro supporto alla squadra fuori dagli impianti sportivi. Prima de derby di Milano del 21 febbraio scorso, vinto 3-0 dall'Inter, le tifoserie rossonere e nerazzurre si sono date appuntamento nei preso di San Siro per caricare i giocatori prima di un match così importante creando però numerosi assembramenti. Secondo quanto si apprende da fonti Ansa, la polizia di Milano ha identificato e sanzionato una ventina di tifosi del Milan e dell’Inter che non hanno rispettato le norme per il contenimento della pandemia. Inoltre la Digos sta eseguendo indagini anche nei confronti di cinque tifosi interisti indagati per lesioni causate a un giovane fan milanista aggredito a calci e pugni fuori dallo stadio.