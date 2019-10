Milan - Lazio del 3 novembre: via alla vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che, sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Milan - Lazio.

Questi i dettagli della vendita:

- Gara: Milan - Lazio

- Sabato 3 novembre ore 20:45

- Stadio San Siro di Milano

- Prezzi del settore " Ospiti " terzo anello verde, capienza 5.535 posti:

- INTERO €. 35 più diritto di prevendita

Per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età. Per i bambini al di sotto dei

5 anni (non compiuti) è previsto l'ingresso a € 1 allo stadio fino a esaurimento dei posti disponibili e salvo differenti

disposizioni della Società. Per l’ingresso dei bambini al di sotto dei 5 anni sarà possibile acquistare un tagliando

direttamente al tornello.

- Fine vendite ore 19:00 di sabato 2 novembre

- Circuito ricevitorie: Vivaticket

- On line

Modalità di acquisto

Al momento dell’acquisto sarà necessario esibire un documento d’identità in corso di validità.

Si ricorda che i biglietti di Settore Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si

raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Milano se sprovvisti di biglietto.

Restrizioni alla vendita

Non è piu necessaria la Tessera del Tifoso.

È consentita la vendita di un numero massimo di 4 biglietti per ogni richiedente.



Posizionamento striscioni e realizzazione coreografie

Per posizionare uno striscione o per realizzare una coreografia allo stadio è necessario essere in possesso

di opportuna un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. Tale autorizzazione deve essere richiesta secondo le modalità

descritte dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ed in accordo con le Questure competenti. La richiesta per l’esposizione di

striscioni in trasferta deve essere fatta pervenire alla società sportiva di appartenenza che provvederà, tramite il Delegato alla

Sicurezza, a presentarle all’omologo della squadra ospitante. Gli striscioni saranno introdotti allo stadio attraverso gli ingressi riservati

alla Tifoseria Ospite (ingressi 4, 5 e 6) contestualmente all’ingresso degli spettatori e previo controllo delle Autorità di Pubblica

Sicurezza preposte.

Clicca qui per il regolamento d'uso dello stadio e il codice di buona condotta.

Clicca qui per le richieste d'ingresso allo stadioper striscioni e coreografie