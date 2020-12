Milan - Lazio, dove vedere il match in TV e streaming

Volge al termine il 2020 della Lazio e lo fa con il botto, mettendo gli uomini di Inzaghi davanti a un Milan lanciatissimo in vetta alla classifica. Il calcio d'inizio del match è previsto alle 20:45 di mercoledì 23 dicembre a San Siro e a trasmettere la partita dei biancocelesti sarà ancora una volta DAZN. Per seguire la Lazio bisognerà quindi avere un abbonamento valido per la piattaforma di streaming in modo da poter vedere la gara da smart tv, tablet, PC, smartphone o altri dispositivi compatibili, mentre gli abbonati all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite).