Milan - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Torna la Coppa Italia, la Lazio affronta il Milan nei quarti di finale di una delle competizioni a lei più care. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 9 febbraio e la diretta sarà disponibile su Canale 5, in HD sul canale 505 del digitale terrestre. Per chi preferisca seguirlo in streaming, il match sarà disponibile inoltre su Mediaset Play Infinity