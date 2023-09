Milan-Lazio, Giroud vs Immobile: i bomber over 30 dai gol garantiti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Un particolare piuttosto interessante della sfida tra Milan e Lazio è la presenza in attacco in entrambe le compagini di due bomber over 30, ovvero Giroud e Immobile. Nonostante il primo abbia 36 anni e il secondo 33 sono entrambi imprescindibili per le loro squadre. Pioli e Sarri non riescono quasi mai a fare a meno di loro nonostante andrebbero centellinati un po' di più vista l'età avanzata e gli impegni ravvicinati.

GIROUD - Il francese in questo avvio di campionato ha già messo a segno 4 reti e ha confezionato 3 assist mostrando una forma decisamente invidiabile. Inoltre contro i biancocelesti ha già messo a segno due reti da quando gioca in Italia. Anche domani Pioli si affiderà a lui per cercare di scardinare la difesa laziale, che contro il Torino ha ritrovato parte delle proprie certezze.

IMMOBILE - The King risponde con 2 gol, ma c'è da dire che la squadra di Sarri ha avuto un po' di difficoltà a livello offensivo in questo primo scorcio di stagione. Al cospetto del Diavolo da quando porta l'aquila sul petto il bottino è invece di gran lunga più soddisfacente. Ben 7 i sigilli messi a segno contro la compagine lombarda, tra cui spicca la tripletta realizzata nel settembre 2017 allo stadio Olimpico.