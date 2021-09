Milan - Lazio, Ibrahimovic torna ad allenarsi: ballottaggio con Giroud

Ieri la Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi di tutto il girone d'andata. Milan - Lazio si giocherà domenica 12 settembre alle 18, nel primo big match dell'era Maurizio Sarri. Sulla sponda rossonera Stefano Pioli alla ripresa dei lavori a Milanello ha riaccolto in gruppo Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'operazione al ginocchio prima seduta con la squadra per lo svedese, che entra in ballottaggio con Giroud per la partita contro la Lazio. Mercoledì 15 settembre il Milan esordirà in Champions League ad Anfield in casa del Liverpool e tale impegno inciderà nelle scelte di Pioli anche in campionato.

