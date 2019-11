Milan - Lazio, il telecronista: "Correa non segna mai". E pochi secondi dopo... VD

Un video diventato subito virale. Nel corso della trasmissione QSVS in onda su Telelombardia nella serata di ieri, come sempre è andata in scena la telecronaca doppia con il commento dei giornalisti-tifosi di Milan e Lazio. L'esito finale della sfida è cronaca ormai nota, quello successo all'interno dello studio invece, ha suscitato l'ilarità di tanti. Il giornalista rossonero infatti, ha esclamato: "Correa non segna mai", prima di essere ripreso dai colleghi in studio più scaramantici. Detto e fatto, passano pochi minuti e l'argentino timbra subito il cartellino regalando alla Lazio i tre punti. Ecco il video.



