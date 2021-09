Milan - Lazio, Parolo: "Immobile? E' inattaccabile. I suoi numeri li conferma ogni anno"

Il Milan vince di gran lunga a San Siro per 2-0. Il Milan ha pienamente annichilito la Lazio con le reti di Leao e Ibrahimovic. Al termine del match ai microfoni di DAZN è intervenuto l'opinionista ed ex centrocampista biancoceleste Marco Parolo: "I 9 gol nelle prime due giornate hanno mascherato qualche piccolo problema che si intravedeva. Oggi il Milan gli ha tolto spazio e tempo, c’è da lavorare sui giusti meccanismi che Sarri chiede. È un processo di crescita, ci sta. Si vede che i giocatori vogliono fare le cose ma non hanno ancora la sicurezza. L’idea c’è ma la velocità di gioco deve essere incrementata. Ci vuole del tempo. Bakayoko su Acerbi? Lui deve andare per forza a poggiare il piede lì, il contatto è molto fortuito. Se non ci fosse stato il tocco con l’esterno prima sarebbe stato diverso ma così non ci vedo malizia".

CRITICHE A IMMOBILE - "Ha ragione Sarri, lui tutte le volte deve ripartire e rifare gol, e dopo tutti lo definiscono 'Ciro capocannoniere, Ciro forte' mentre alla prima mezza cosa subito si va a contestarlo. Condivido pienamente quanto espresso dal tecnico, è inattaccabile per quello che ha dimostrato negli ultimi anni. Anche se dovesse fare 3-4 partite non al meglio, è un giocatore che alla fine della stagione i suoi numeri li riconferma. Ciro lavora molto per la squadra, negli scorsi anni ha fatto infatti anche molti assist per i compagni. Se si vedono i movimenti e gli assist che crea per la squadra, sono incredibili. Anche solamente all'Europeo. Due tre volte sul gol di Chiesa che è rientrato col destro, è Immobile che attacca la profondità in mezzo ai due centrali che scappando serve perfettamente Federico portandolo al gol"