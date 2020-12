Milan - Lazio, sliding doors: quando Rui Costa poteva sbarcare a Roma

Il calciomercato, da sempre scenario di colpi di scena, colpi da novanta sfumati, storie mai iniziate. Come quella di Rui Costa con la maglia della Lazio. Già, proprio così, perchè il talento portoghese, si rese protagonista di uno scontro di mercato fra i biancocelesti e il Milan nell'estate del 2001. L'allora fantasista della Fiorentina era fra i migliori giocatori del nostro campionato. Cragnotti voleva rispondere al colpo di mercato della Roma, che aveva portato sotto l'ombra del Colosseo Batistuta, e quindi individuò nel portoghese il colpo giusto. Rui Costa rifiutò il Parma, Berlusconi non era convinto di spendere una cifra così esosa per portarlo al Milan, fu qui che si inserì Cragnotti. Tutto sembrava fatto, il suo agente Pallavicino aveva viaggiato fino a Roma, ma poi invertì clamorosamente la sua rotta per andare a Milano. Il motivo? Galliani dopo una lunghissima notte aveva convinto Berlusconi. Sfumò così il passaggio del portoghese alla Lazio.

