Lazio, occhi puntati su Correa: sempre decisivo a San Siro

Ha stretto i denti e alla fine è partito con la squadra per Milano. Il Tucu Correa vuole esserci nel match di questa sera: dopo il gol al Bruges in Champions League l'argentino ha subito un calo e le ultime prestazioni sono state tutt'altro che soddisfacenti. Domenica ha visto il match contro il Napoli dalla tribuna, per un affaticamento al polpaccio, ma questa sera se mister Inzaghi deciderà di schierarlo potrebbe tornare lì dove è stato maggiormente decisivo: a San Siro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei nel 2019 su proprio Correa, insieme a Immobile, a regalare alla Lazio la vittoria a San Siro contro il Milan che mancava da trent'anni. Lo stesso Tucu fu protagonista anche nell'aprile del 2019, in Coppa Italia, quando la sua rete permise alla Lazio di accedere in finale. Chissà che questa sera non possa spezzare anche l'imbattibilità della squadra di Pioli.

Milan - Lazio, Inzaghi e Pioli a confronto: dal presente al passato in "comune" a Formello

Milan - Lazio, Lazzari contro Calabria: duello tra esterni italiani a San Siro

TORNA ALLA HOME