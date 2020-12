Milan - Lazio, Inzaghi e Pioli a confronto: dal presente al passato in "comune" a Formello

Sarà una sfida importantissima quella di questa sera tra Milan e Lazio che scenderanno in campo a San Siro per l'ultima gara dell'anno. Un match che vede da una parte Pioli che vuole chiudere questo 2020 in bellezza, e da imbattuto, dall'altra mister Inzaghi reduce dalla bella vittoria contro il Napoli e che vuole rilanciare l'attacco al quarto posto. Si conoscono bene Pioli e Inzaghi, per un anno e mezzo hanno lavorato insieme a Formello: il primo allenava la prima squadra, il secondo la Primavera biancoceleste e solo dopo sarebbe diventato il nuovo tecnico, proprio con l'esonero dell'attuale allenatore del Milan. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i rossoneri sembrano proprio i biancocelesti della passata stagione e di base hanno raccolto l'eredità lasciata dalla Lazio che prima del lockdown volava in classifica fino a impensierire la Juventus. Nel post lockdodwn Pioli ha rimesso il Milan sui binari giusti portandolo ad oggi a conquistare 61 punti consecutivi e a non perdere un match dall'8 marzo. Una sfida nella sfida che potrà mantenere accesi i sogni dei meneghini, o perché no riaccendere quelli biancocelesti.

