Milan - Lazio, Lazzari contro Calabria: duello tra esterni italiani a San Siro

L'ultima gara del 2020 vedrà di fronte Milan e Lazio a San Siro. Gara molto importante per il prosieguo del campionato, per i vari obiettivi delle due squadre e ricca di duelli. Manuel Lazzari sfiderà Davide Calabria in un confronto tra due dei migliori esterni italiani in questo anno solare. Insieme a Florenzi e Di Lorenzo, si giocheranno un posto nella Nazionale italiana di Mancini ad Euro 2021. Domani sera li vedremo in campo l'uno contro l'altro sulle due corsie opposte. Sul sito della FIGC è apparso un confronto statistico tra gli esterni italiani.

I NUMERI - La sfida statistica della 14^ giornata mette di fronte Davide Calabria e Manuel Lazzari, le frecce che Pioli e Inzaghi scaglieranno sulle rispettive fasce destre.

- Calabria ha preso parte, da titolare, a tutte e 13 le partite fin qui disputate, subendo una sola sostituzione (1.151 minuti giocati). Per Lazzari le presenze sono 11, di cui 9 dall'inizio (865').

- Cominciamo dalla fase difensiva, che vede il rossonero molto più sollecitato considerando che gioca da esterno di una retroguardia a quattro, mentre Lazzari occupa una posizione più avanzata nel centrocampo a cinque di Inzaghi. Calabria ha vinto 32 contrasti (vs 2), ha effettuato 28 respinte difensive (vs 8) e 15 intercetti (vs 6).

- Dati più equilibrati nella fase offensiva. Entrambi hanno segnato un gol: Lazzari alla seconda giornata contro il Cagliari, Calabria alla dodicesima contro il Genoa. L'equilibrio prosegue per i tiri nello specchio (2 ciascuno) e i cross riusciti (9). Lazzari impreziosisce il suo profilo statistico con un assist, mentre Calabria vanta più occasioni create (12 vs 5).

- Per quanto riguarda la distribuzione del gioco, Calabria ha completato molti più passaggi riusciti (518 vs 225), ma è interessante il dato della precisione. In assoluto Lazzari è più accurato (85,2% vs 80,9%), ma nella metà campo avversaria è Calabria ad essere più chirurgico nel servire i compagni (71,1% vs 67,9%).

- Sul fronte disciplinare, entrambi subiscono più falli di quanti ne commettano: 20 falli subiti e 14 fatti per Calabria, 15 subiti e 13 fatti per Lazzari. In termini di cartellini prevale il rossonero: 3 ammonizioni contro le 2 del biancoceleste.