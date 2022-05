Milan, Leao e Pioli: due riconoscimenti importanti per il portoghese e il tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan è Campione d'Italia. Pioli vince il suo primo titolo in Serie A e i rossoneri tornano a vincere il primato undici anni dopo l'ultima volta. Una cavalcata straordinaria dei meneghini che certo non erano i favoriti per il titolo. Tra chi è stato protagonista di questa stagione c'è Rafael Leao che solo nella gara di questa sera contro il Sassuolo, vinta per 0-3, ha fornito ben tre assist. E' lui l'MPV di questa stagione ed è proprio Stefano Pioli ad essere eletto allenatore dell'anno.