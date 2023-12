Milan, Marchetti (Sky Sport): "Per ora Pioli resta, ma la sua posizione..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il pareggio di Salerno ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan. La panchina di Stefano Pioli ha vacillato pesantemente anche se alla fine il club ha deciso di non sollevare il tecnico emiliano, dandogli un'altra possibilità nella sida interna contro il Sassuolo. In ogni caso la posizione resta estrememente in bilico, con la società che sta sfogliando la margherita delle possibili soluzioni in caso di esonero.

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: "La proprietà del Milan e i tifosi imputano a Pioli i troppi infortuni avuti sin qui, infatti la posizione dell'allenatore rossonero è in questo momento in bilico, anche se fino alla partita contro il Sassuolo non dovrebbero esserci ulteriori novità. Il destino di Pioli e quindi del Milan è scritto nelle prossime gare di campionato, con l'idea di avanzare in prima squadra Ignazio Abate. Il percorso di Pioli, anche grazie a Maldini e Massara è stato produttivo e costruttivo, ma i cicli possono anche finire. In questo momento quindi, Pioli rimane al Milan ma sempre con forti dubbi e con le prossime sfide che risulteranno decisive per il suo futuro".