Milan, Morata spiega le ragioni dell'addio: "Sono andato lì per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alvaro Morata, ex attaccante di Milan e Juventus, durante una lunga intervista a Marca ha spiegato le ragioni che l'hanno portato ad andare via dal Milan per andare in Turchia, al Galatasaray. Ecco di seguito le sue parole: "Sono andato al Milan per via dell'allenatore (Fonseca), che ha dimostrato di amarmi molto, ma dopo pochi mesi tutto è cambiato e non non mi sentivo più a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca"