Milan, Pioli avvisa l'Atalanta: "Non siamo gli stessi dell'andata"

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani ospiterà l'Atalanta a San Siro. I rossoneri vogliono vendicare l'umiliante 5-0 subìto all'andata e proseguire nel loro ottimo momento da quando il campionato è ripartito. Stefano Pioli nella conferenza stampa prima del match ha avvisato i bergamaschi, suonando la carica per la propria squadra.

LA PARTITA - "Siamo cambiati tanto rispetto all'andata, quella era stata una partita particolarmente negativa per noi e positiva per loro. Hanno realizzato grandi gol, ma noi eravamo ancora all'inizio del percorso di crescita. Ora abbiamo cambiato modo di giocare, sono arrivati giocatori importanti: siamo un altro Milan".E' uno stimolo in più, ma sappiamo bene l'importanza di questa partita, non serviva questo dato. Vogliamo che questo bel periodo continui il più a lungo possibile. L'Atalanta è prima in quasi tutte le statistiche del campionato, noi però stiamo bene e vogliamo fare una grande gara"

LE ASSENZE - "Le assenze ci sono, ma stiamo bene: la squadra è pronta e viva, sa che domani dovrà fare una grande prestazione. Mi preoccupa avere pochi cambi in difesa, abbiamo assenze e qualcosa in panchina mancherà. Davanti abbiamo giocatori forti, gente pronta a subentrare: nella metà campo offensiva abbiamo possibilità di migliorare, dietro siamo in difficoltà".