Milan, Pioli: "La mia Lazio? Bella, ma ho rimpianti. Inzaghi ottimo tecnico"

AGGIORNAMENTO ORE 17 - Stefano Pioli non partecipa alla conferenza stampa, ma raddoppia le dichiarazioni. Dopo quelle a Sky, il neo tecnico rossonero ha parlato anche a Milan Tv: "Contro la Spal abbiamo riassaporato il gusto della vittoria, dobbiamo ripartire dalla fame, dobbiamo sempre avere questa determinazione, giocare tutti i palloni. Le vittorie aiutano le gambe e la testa a lavorare meglio, se pensiamo di vincere la partita con la Lazio dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni. Vogliamo fare la partita, confrontarci contro un avversario forte, competere ai nostri livelli. La Lazio ha un potenziale offensivo molto importante, ma abbiamo le qualità per fare la partita in modo propositivo, con la mentalità per vincere". Poi Pioli è tornato sulla sua esperienza alla Lazio: "È stata un'sperienza positiva il primo anno, un po' meno il secondo. Inzaghi era l'allenatore della Primavera, siamo stati a stretto contatto. Ha dimostrato di essere un ottimo tecnico. Per gran parte della prima stagione la Lazio ha giocato un calcio molto bello, c'è il rimpianto di non avere vinto la finale di Coppa Italia, perdendo solo ai supplementari. Non abbiamo gestito benissimo il secondo anno".

Milan - Lazio sarà la prova del 9. La macchina della verità, per entrambe. Da un lato i biancocelesti dovranno confermare di essere in un buon momento, trovare ancora continuità dopo le due belle vittorie contro Fiorentina e Torino. Dall'altro, la squadra di Pioli avrà l'obbligo di racimolare punti d'oro per continuare la rincorsa alla zona europea della classifica. E proprio l'ex tecnico della Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport (non terrà la conferenza stampa di vigilia ndr) per presentare la sfida: “La Lazio è una squadra molto forte, che negli 11 titolari può giocare per vincere contro chiunque. Hanno qualità e fisicità. Noi a livello di peso e centimetri abbiamo qualcosa in meno, ma bisogna rispondere con altrettanta tecnica e mentalità. Non si può vincere solo giocando sporco”. Pioli ha poi parlato delle differenze tra questo Milan e la Lazio che lui portò al terzo posto in Serie A: “Con la Lazio avevo già cominciato dal ritiro e non eravamo partiti con certe ambizioni. Qui il percorso è solo all'inizio, ci vorrà tempo per diventare belli come quella squadra. Ma ci sono le qualità per fare un bel lavoro insieme".

LA CHAMPIONS LEAGUE: “Dobbiamo credere nel quarto posto. Il nostro obiettivo deve essere dimostrare con lo spirito necessario di essere all'altezza di questa squadra fino alla fine. Possiamo giocarcela con tutti". Dopo la Lazio i rossoneri affronteranno la Juventus allo Stadium, ma il mister emiliano non ci pensa: “Battere una squadra molto forte come la Juve potrebbe essere la svolta, aumenterebbe la convinzione nei nostri mezzi. Ora però bisogna sconfiggere la Lazio per migliorare la classifica, poi prepareremo al meglio la gara con la Juventus". Pioli ci crede: “Mancano ancora tante partite, ci sono ancora molti punti in ballo. Possiamo uscire da questa brutta posizione di classifica”. La Lazio avrà l'obbligo di provare a rallentare il percorso del Diavolo, sbancare San Siro - come ha dimostrato Correa il 24 aprile scorso - si può.

