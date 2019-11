Milan, prima seduta con vista Lazio: Musacchio verso il forfait

Già in mattinata il Milan ha iniziato la preparazione della sfida alla Lazio. A MIlanello seduta defaticante in palestra per i giocatori impegnati nel posticipo contro la Spal, mentre gli altri, tra cui i subentrati di ieri, hanno proseguito con corsa, tiri in porta e una partitella con l'Under 18. Risultato finale 4-0 in favore della prima squadra con reti di Suso, Krunić, Bonaventura e Leão. Presenti a bordo campo Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara. Nel frattempo è praticamente out per l'incontro di domenica Musacchio, uscito anzitempo per un fastidio all'adduttore.

