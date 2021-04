Milan, rinnovo di Romagnoli lontano e i bookmaker scommettono sulla Lazio...

Alessio Romagnoli non ha ancora rinnovato con il Milan e la firma sembra sempre più lontana. Dal canto suo il rossonero non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio ed è proprio ai biancocelesti che i bookmaker lo hanno accostato. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint infatti il suo trasferimento nella Capitale sarebbe qualcosa di più che possibile tanto che la quota è fissata a 4,00. Il difensore è in scadenza nel 2022 ma a quanto pare un addio è da prendere in considerazione.

