Milan, servono alternative per la Champions: ora Romagnoli può rinnovare

Alessio Romagnoli può rinnovare con il Milan. Dopo una stagione travagliata, in cui ha trovato meno spazio del previsto, il difensore italiano sembrava a un passo dall'addio. Adesso invece la situazione si è capovolta. Con la qualificazione in Champions dei rossoneri, Pioli ha bisogno di diverse alternative in ogni ruolo per disputare al meglio tre competizioni. Il capitano del Milan può rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 per continuare a giocarsi le sue carte a Milano e, magari, ribaltare le gerarchie anche se non sarà semplice visto l'ottimo rendimento di Kjaer e Tomori. Occhio però alla situazione mercato. In caso di offerta allettante, il club potrebbe pensare di lasciarlo andare per fare cassa. Romagnoli fa gola a tante squadre non solo italiano.Il centrale è stato accostato spesso alla Lazio per la sua fede calcistica biancoceleste. La situazione potrebbe cambiare ulteriormente con un arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio. L'allenatore toscano è un grande estimatore di Romagnoli e lo voleva con sé anche nella sua esperienza al Chelsea.