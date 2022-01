Milan - Spezia, l'arbitro Serra la fa grossa: l'episodio

Minuti di recupero di Milan - Spezia, risultato di 1-1. Percussione di Rebic, messo giù da Nikolaou al limite dell'area, la palla si dirige verso Messias che segna con un tiro a giro: tutto inutile, l'arbitro Serra ha fischiato in anticipo il fallo su Rebic. Siccome il fischio è arrivato prima che la palla entri in rete, il gol non è valido. Il fischietto si rende conto dell'errore macroscopico e chiede scusa, ma non può far altro che far riprendere il gioco sull'1-1 con una punizione per il Milan. Ironia della sorte, allo scadere dei secondi di recupero lo Spezia realizza il 2-1 con Gyasi e sbanca San Siro.