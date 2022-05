Milan, sul pullman rossonero sfottò per Inzaghi: "Spiaze" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Milan sta festeggiando lo scudetto vinto ieri a Reggio Emilia per le strade di Milano. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato il suo viaggio sul pullman scoperto e a un certo punto è spuntato uno sfottò per l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi: alcuni giocatori rossoneri hanno ricevuto dai tifosi e poi esposto una cartello con la foto del tecnico nerazzurro amareggiato e la caratteristica parola "Spiaze". Poco più tardi invece, sulla falsariga di Massimo Ambrosini nel 2007, Maignan e Krunic hanno mostrato uno stendardo con la scritta: "La Coppa Italia mettila nel c...".