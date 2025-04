Milan - Tare, a breve l'incontro decisivo: chiusura a un passo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di FEDERICO SERRA

Manca ormai poco e Igli Tare si avvicina sempre di più al Milan. Dopo l'addio della trattativa con Fabio Paratici i rossoneri hanno aumentato il pressing per cercare di convincere l'ex Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport non avrà un ruolo qualunque ma sarà centrale, "determinante, carico di responsabilità e influenza".

Sempre sul quotidiano si legge: "Furlani è alla ricerca di un direttore sportivo da lui stesso definito tradizionale. Al Milan serve, cioè, una figura di campo, che se ne occupi con grande costanza e frequenza, che proponga e condivida con il resto del management le scelte tecniche su allenatore, calciatori in entrata e calciatori in uscita".

Essendo libero da contratti con altri club, l'ex Lazio può incontrare liberamente il Milan proponendo I suoi progetti senza essere condizionato dalla stagione in corso e pianificando l'eventuale annata successiva nelle nuove vesti. A breve ci sarà la chiusura, l'obiettivo del club infatti è non andare oltre aprile, in modo tale da non dover programmare in fretta quella che sarà la prossima stagione.