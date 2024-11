Milinkovic e lo stop inaspettato, il ct della Serbia: "Mi ha detto che..."

Sergej Milinkovic Savic ha perso la Serbia. Nelle ultime apparizioni della selezione, infatti, il calciatore non è mai stato convocato. Si era pensato a un'esclusione per scelta tecnica, ma le cose sarebbero ben diverse. Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha spiegato i motivi della sua assenza. Ecco le sue parole: "Ho parlato con Sergej tre volte negli ultimi 15 giorni. Mi ha detto che ha una specie di blocco psicologico, non sarà a disposizione per il prossimo periodo. Fra di noi non c'è alcun problema, semplicemente non è pronto psicologicamente per giocare con la Nazionale. Suo fratello Vanja mi ha detto che si è infortunato, anche se ha giocato col Torino. Farà delle terapie. Per questo non è stato convocato".

Stojkovic ha aggiunto poi sugli altri calciatori: "Ilic ha giocato la partita contro la Juventus e ha accusato un infortunio al tendine del ginocchio, quindi è stato lasciato fuori dalla lista. Jovic è fra i giocatori che si uniranno alla squadra, ma a causa del suo infortunio precedente è in dubbio per le prossime due partite. Detto questo, devo sottolineare il ritorno di Vlahovic che è un grande vantaggi per noi".